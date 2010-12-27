Петербуржец попал в реанимацию после отравления "но-шпой"

Мужчину госпитализировали в военно-медицинскую академию.

В понедельник, 11 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение из военно-медицинской академии. Врачи рассказали, что накануне днем к ним поступил 44-летний мужчина, который отравился медикаментами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавшего увезли в больницу от дома № 38 по 2-му Муринскому проспекту. Врачи диагностировали у него острое отравление препаратом "но-шпа". Мужчина принял таблетки еще 9 марта и все это время мучился.

Петербуржца поместили в реанимацию. Сейчас за его жизнь борются медики.

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