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На севере Петербурга шесть трамваев изменят маршруты в мае
Сегодня, 10:19
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nadezhda_sib

На севере Петербурга шесть трамваев изменят маршруты в мае

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Ограничения вступят в силу в 5 утра 8-го мая. Они будут действовать поэтапно.

В пресс-службе "Горэлектротранса" сообщили об изменении движения трамваев из-за дорожных работ на Тихорецком проспекта от Светлановского до улицы Гидротехников.

Изменения коснутся трамваев №№9, 38, 40, 55, 57, 61. Ограничения будут действовать поэтапно в период с 8 по 26 мая. С 05:00 8 мая до 05:00 9 мая, с 05:00 16 мая на сутки, а также с 05:00 17-го мая по 05:00 26 мая движение трамвая №57 будет закрыто. Составы отдадут на маршрут №38.

Оперативную и подробную информацию можно узнать в социальных сетях и на сайте "Горэлектротранса".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проспект Энгельса вернулись трамваи после дорожных работ. 

Фото: Piter.TV

Теги: дорожные работы, трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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