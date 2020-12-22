В Петербурге заметили кроссовер Hyundai Creta нового поколения

В субботу, 15 мая, в Петербурге заметили российскую версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Ожидаемую новинку удалось запечатель на видео.
Автомобиль замаскировали. Внешне можно оценить некоторые детали, которые виднеются из-под пленки: двухуровневые фары, необычная решетка радиатора, новый дизайн колесных дисков и полностью переработанные задние фонари. Отмечается, что такие фары получили китайская и индийская версия автомобиля.
На данный момент характеристики модели все еще держат в тайне. Автоэксперты предполагают, что кроссовер построен на доработанной платформе предыдущей версии.
Премьера новой Hyundai Creta второго поколения должна состояться в ближайшее время.
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Фото: скриншот видеозаписи на YouTube / AlexanderMgel
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