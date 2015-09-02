В Петербурге сенатор Кутепов предложил заморозить активы уехавших из России бизнесменов

В частности, он предложил заморозить активы тех, кто поменял гражданство или получил двойное.

В среду, 23 ноября, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов предложил заморозить активы российских бизнесменов, которые уехали из страны после начала СВО на Украине. Об этом он заявил на заседании в ЗакСе.

В частности, он предложил заморозить активы тех, кто поменял гражданство или получил двойное. Кутепов заявил, что "мы считаем, что в нынешней ситуации те ресурсы, которые зарабатываются в нашей стране, необходимы нашей стране". При этом он добавил, что речь идёт о заморозке активов. Сенатор отметил, что никто не собирается их отнимать или приватизировать обратно. Большая часть зала, принявшая участие в неформальном голосовании, поддержала предложение Кутепова.

Ранее глава МВД заявил, что никто из получивших гражданство РФ по рождению не может быть его лишен. Владимир Колокольцев объяснил, в каком случае можно лишиться гражданства страны.

Фото: Piter.tv

