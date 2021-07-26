Глава МВД: никто из получивших гражданство РФ по рождению не может быть его лишен

Владимир Колокольцев объяснил, в каком случае можно лишиться гражданства страны.

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев напомнил сенаторам о том, что никто из получивших гражданство России по рождению не может быть его лишен. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного часа в Совете Федерации от 16 ноября. Специалист уточнил, что данная мера наказания может применяться к иностранцам, ответственным за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации