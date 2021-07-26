Глава МВД: никто из получивших гражданство РФ по рождению не может быть его лишен

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев напомнил сенаторам о том, что никто из получивших гражданство России по рождению не может быть его лишен. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе правительственного часа в Совете Федерации от 16 ноября. Специалист уточнил, что данная мера наказания может применяться к иностранцам, ответственным за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке.
Владимир Колокольцев, глава МВД РФ
Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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