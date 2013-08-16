Глава МВД выступил за создание вытрезвителей во всех регионах

Владимир Колокольцев уточнил, что спецучреждения работают лишь в 19 субъектах РФ.

Глава российских правоохранительных органов выступил за создание вытрезвителей во всех регионах страны. Соответствующее заявление глава МВД Владимир Колокольцев сделал в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации РФ. Он призвал развивать данные структуры.

За прошлый год таких граждан было выявлено 400 тысяч. И 50 тысяч доставлены в специализированные учреждения… Но здесь одно "но". Всего в 19 регионах действует... Я считаю, что их нужно во всех регионах создавать. Владимир Колокольцев, глава МВД

В конце декабря 2020 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о праве сотрудников полиции доставлять пьяных граждан в вытрезвители. Минздрав страны совместно с Минтрудом и МВД подготовили соответствующий проект о правилах организации работы вытрезвителей. Попавшие в них россияне могут претендовать на спальное место, а также на питьевую воду и оказание доврачебной медико-санитарной помощм. Срок пребывания в вытрезвителе для поступившего составляет 24 часа.

Глава МВД: в РФ находятся 6 млн иностранцев, 9% из них не имеют на это законных оснований.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

