Глава МВД: в РФ находятся 6 млн иностранцев, 9% из них не имеют на это законных оснований

Владимир Колокольцев рассказал о проблеме с нахождением мигрантов в стране.

Глава российских правоохранительных органов рассказал о том, что на территории страны находятся шесть миллионов иностранцев. В ходе правительственного часа в Совете Федерации Владимир Колокольцев добавил, что из этого количества примерно 9% не имеют на это законных оснований. Чиновник отметил, что фиксируются ощутимые положительные изменения в сфере, однако по-прежнему сохраняются высокие риски из-за нестабильной обстановку на постсоветском пространстве и регионе Ближнего Востока.

В нашей стране находятся порядка 6 млн иностранцев, не имеет на то законных оснований - 9%. Для сравнения, в 2016 году - это был практически каждый третий мигрант. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Владимир Колокольцев отметил, что полиция намерена усилить контроль за мигрантами. После пандемийного перерыва сотрудниками МВД России возобновлены проверочные мероприятия, в текущем году их проведено 225 тысяч.

МВД предотвратило в 2022 году в девяти регионах нападения на школы на стадии приготовления.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации