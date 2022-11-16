МВД предотвратило в 2022 году в девяти регионах нападения на школы на стадии приготовления

Владимир Колокольцев рассказал о том, как предотвратить трагедии в школах.

Российские правоохранительные органы смогли предотвратить в 2022 году нападения на школы на стадии приготовления в девяти регионах страны. Соответствующее заявление в ходе своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделал глава МВД Владимир Колокольцев. Чиновник заметил, что в настоящее время требуется наладить взаимодействие и алгоритм работы между сотрудниками полиуии и службами здравоохранения по получению информации о психически нездоровых гражданах. По словам эксперта, такие контактф необходимы для предотвращения трагедий в образовательных учреждениях. Колокольцев добавил, что любой сбой в цепочке приведет к печальным последствиям.

Отдельно хотел остановиться на случаях нападения на школы. В этом году в девяти субъектах они пресечены на стадии приготовления. Однако, как вы знаете, произошли трагические события. Владимир Колокольцев, глава МВД России

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации