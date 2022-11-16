В Петербурге в отделения полиции доставили почти 900 мигрантов

Проверка показала, что 58 иностранцев находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

В Петербурге полицейские провели профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. В результате для разбирательства в отделения МВД были доставлены почти 900 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В первую очередь, проверке подверглись места компактного проживания иностранных граждан, а также промышленные и торговые площадки, привлекающие иностранцев. Помимо выявления фактов нарушения миграционного законодательства рейд был направлен на профилактику преступлений, совершаемых мигрантами.

Полицейские проверили 877 граждан стран ближнего зарубежья, все они для разбирательства были доставлены в территориальные отделы полиции. Проверка показала, что 58 иностранцев находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут выдворены за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

В конце прошлого месяца мигранты с битами насмерть забили соотечественника на Садовой.

Видео: МВД