До конца года власти Петербурга планируют заключить более 9000 соглашений в рамках соцконтракта

Одинокие граждане, а также семьи с детьми (среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума) могут получить от государства социальную помощь в рамках социального контракта.

В Петербурге одинокие граждане, а также семьи с детьми (среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума) могут получить от государства социальную помощь в рамках социального контракта, но при условии реализации программы социальной адаптации. Об этом в понедельник, 31 мая, на пресс-конференции рассказал председатель Комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Ржаненков заявил, что соглашение заключается между человеком и органом соцзащиты населения по месту пребывания или жительства. Данная программа помогает гражданам в трудной жизненной ситуации. В рамках соцконтракта власти города помогут найти работу, открыть бизнес и попросту наладить свою жизнь.

Так, социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до года. Это зависит от подобранной программы социальной адаптации. На время программы гражданин также получает социальное пособие в размере прожиточного минимума на человека в Петербурге – 11 910,4 рублей. А в целях содействия в осуществлении предпринимательской деятельности возможна единовременная социальная выплата не более 250 тыс. рублей. Эти средства могут пойти на аренду помещения, закупку необходимых материалов и многое другое. Более того, гражданину могут приобрести товары первой необходимости: одежда, лекарства, обувь, товары и услуги дошкольного и школьного образования.

Заявление о заключении социального контракта можно подать в отдел социальной защиты населения районной администрации по месту жительства или месту пребывания гражданина, – говорится в сообщении.

В этом году в рамках социального контракта власти города могут заключить более 9 тыс. соглашений.

Ранее мы писали, что в Петербурге 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности.

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