В Петербурге 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности

Еще в Петербурге проживает более 48 тысяч многодетных семей.

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал, что в РФ и Северной столице идет серьезная поддержка деторождаемости, особенно за счет соцвыплат, так как они необходимы многим петербуржцам.

При этом даже в Петербурге большое количество семей, которые живут за чертой бедности – это около 48 тысяч. Более 70 тысяч семей – где нет одного из родителей. В городе также более 17 тысяч детей-инвалидов. Еще в Петербурге проживает более 48 тысяч многодетных семей.

По словам Ржаненкова, недавно было подписано постановление о помощи на основании соцконтракта, который предусматривает поддержку малоимущим семьям, или гражданам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под эти цели в городском бюджете заложено почти 500 миллонов рублей.

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