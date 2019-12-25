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В Петербурге 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности
Сегодня, 15:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности

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Еще в Петербурге проживает более 48 тысяч многодетных семей.

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал, что в РФ и Северной столице идет серьезная поддержка деторождаемости, особенно за счет соцвыплат, так как они необходимы многим петербуржцам.

При этом даже в Петербурге большое количество семей, которые живут за чертой бедности – это около 48 тысяч. Более 70 тысяч семей – где нет одного из родителей. В городе также более 17 тысяч детей-инвалидов. Еще в Петербурге проживает более 48 тысяч многодетных семей.

По словам Ржаненкова, недавно было подписано постановление о помощи на основании соцконтракта, который предусматривает поддержку малоимущим семьям, или гражданам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под эти цели в городском бюджете заложено почти 500 миллонов рублей.

Фото: pixabay

Теги: бедность, семьи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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