В Петербурге внесли ряд изменений в порядок предоставления помощи на основании соцконтракта

Социальный контракт предполагает, что власти обеспечат граждан работой, помогут с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, а также преодолеть трудные жизненные ситуации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства города о внесении ряда изменений в порядок предоставления государственной помощи на основании социального контракта. Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Воспользоваться помощью могут только семьи и одинокие граждане России. Однако есть два условия: граждане должны жить или находиться на территории Петербурга, а также их доход не должен быть ниже МРОТа по городу.

Социальный контракт предполагает, что власти обеспечат граждан работой, помогут с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, а также преодолеть трудные жизненные ситуации. Госпомощь может быть предоставлена в виде ежемесячных выплат на гражданина, либо в виде единовременной выплаты в размере до 250 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что МРОТ в Петербурге повысят дважды.

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