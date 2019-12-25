МРОТ в Петербурге повысят дважды

Минимальный размер заработной платы в Петербурге к концу года составит 19650 рублей.

В пятницу, 30 апреля, на рабочей встрече губернатора, президента Союза промышленников и предпринимателей города и главы Ленинградской федерации профсоюзов было подписано соглашение, согласно которому к концу 2021 года минимальный размер зарплаты повысят до 19 650 рублей.

С завтрашнего дня МРОТ будет составлять 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября 2021 года его поднимут на 460 рублей. Речь идет обо всех городских предприятиях, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета. Губернатор отметил, что месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и труда, не может быть ниже указанной суммы.

МРОТ в Петербурге в текущем году будет выше на 33,4% минимальной зарплаты в России (12 792 рубля в месяц). Губернатор отметил, что МРОТ повышают ежегодно и на данный момент в Северной столице минимальная зарплата – вторая по величине в стране.

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