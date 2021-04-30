Петербуржцы озвучили желаемый размер МРОТ

С января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 тыс. 93 рубля.

Жители Санкт-Петербурга выразили наибольшие требования к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в России. Согласно результатам опроса, петербуржцы полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 60 тыс. рублей, следует из исследования SuperJob, которое изучило РИА Новости.

С января 2026 года федеральный МРОТ составляет 27 тыс. 93 рубля. При этом власти Петербурга использовали право на увеличение этой планки. Сейчас установленный законом МРОТ в Северной столице — 31 тыс. 250 рублей.

Аналитики отметили, что финансовые ожидания петербуржцев демонстрируют синхронную динамику. С начала года запросы к уровню минимального ежемесячного дохода выросли на 1,4%.

Москвичи заявили, что нижняя граница зарплаты должна составлять 64 тыс. рублей в месяц. Также самые высокие запросы по МРОТ отмечены в Хабаровске (58 тыс. рублей), Красноярске (57,6 тыс. рублей) и Краснодаре (57,3 тыс. рублей).

Ранее мы сообщали, что зарплата в Петербурге превысила среднероссийский уровень на 27 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv