Семья умершего от инфаркта петербуржца отсудила у поликлиники 800 тысяч рублей

Медики скорой помощи поставили мужчине неверный диагноз, что привело к ухудшению его состояния и скорой смерти.

Невский районный суд Петербурга встал на сторону Олега Пономаренко и Галины Герасимовой по их иску к городской поликлинике №46: истцы требовали взыскать компенсацию морального вреда. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, еще в декабре 2018 года отцу петербуржцев стало плохо, мужчина пожаловался на сильную боль в животе. Герасимова вызвала скорую, отметив, что у отца есть одышка и была рвота. Медики приехали спустя полчаса, измерили мужчине давление и уточнили, всегда ли оно настолько низкое. Герасимова рассказала про результаты предыдущих кардиограмм, поскольку подозревала у отца проблемы с сердцем, однако врачи ощупали живот мужчины, сообщили об увеличенной печени и необходимости сделать УЗИ. Предложение сделать еще и кардиограмму сердца от Герасимовой медики отвергли и диагностировали также остеохондроз, отдающий боль в руку, и постановили проверить печень и желчный пузырь. Герасимова отказалась госпитализировать отца, учитывая поставленные медиками диагнозы. Врачи сделали мужчине обезболивающий укол и уехали, а утром из сменил дежурный врач из поликлиники. Мужчина не переставал жаловаться на боли, врач сразу заподозрила проблемы с сердцем и вызвала скорую, петербуржца госпитализировали с обширным инфарктом в Госпиталь ветеранов войн, однако в реанимации мужчина скончался.

Истцы полагали, что причиной смерти была ненадлежащая помощь прибывших первыми медиков. Диагностирование инфаркта миокарда, отметили в пресс-службе, является почвой для срочной госпитализации больного в любую ближайшую больницу, однако мужчина остался без помощи врачей.

Суд взыскал с поликлиники почти 800 тысяч рублей в пользу потерявших отца петербуржцев.

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Фото: Piter.TV