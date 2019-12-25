Для работников больницы №40 Курортного района будет построено общежитие квартирного типа

Бюджет Петербурга выделяет на этот проект почти 500 миллионов рублей.

Для работников городской больницы №40 Курортного района планируется построить общежитие квартирного типа. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Предполагается, что общежитие будет представлять собой комплекс из двух пятиэтажных корпусов. В каждом корпусе - по 60 квартир. В целом, оно рассчитано на 321 человека.

Как ожидается, строительство завершат в 2021 году. Профинансирует проект бюджет Северной столицы, который выделяет 492 миллиона рублей. Общежитие расположится по адресу: пос. Репино, Приморское шоссе, западнее д. 423.

Заявки от компаний, намеренных принять участие в аукционе на право строительства общежития, принимаются до 17 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, больница №40 участвует в борьбе с коронавирусом. Именно здесь начали применять плазму крови поправившихся больных для лечения пациентов.

Фото: vk.com/sestroreckgb40