В Курортном районе одобрены новые жилые и рекреационные проекты

Все проекты предусматривают создание социальной инфраструктуры за счет инвесторов.

На последнем заседании Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга утверждены планы развития Курортного района, включающие строительство жилых, гостиничных и санаторных комплексов в Солнечном, Зеленогорске, Репино и Сестрорецке. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

В Солнечном компания "Ривьера Парк" возведет санаторный комплекс площадью 17,3 тыс. кв. м, параллельно построив школу и детский сад на 220 мест в Белоострове. Дополнительно застройщик модернизирует две остановки и благоустроит территорию действующего детсада. Компания "Интеллект Хаус" реализует еще один санаторий на ул. Лесной, 24, с обустройством подъездных путей и участием в строительстве школы на 825 мест в Зеленогорске.

"ЭРБИАЙ-5" запустит жилой комплекс на проспекте Ленина и гостиницу на Пограничной улице, параллельно возведя детсад на 110 мест в Репино и модернизировав пешеходную инфраструктуру. В свою очередь, компания "Курортный" построит в Репино санаторно-оздоровительный комплекс с ремонтом дорог и озеленением.

В Сестрорецке "БизнесЛинк" возведет гостиницу на Приморском шоссе, передав городу проектную документацию для музыкальной школы и обустроив пешеходную зону. Реализация проектов начнется после завершения согласований с городскими властями.

Фото: создано с помощью OpenAi