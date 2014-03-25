Съемки фильма ограничат движение в Петербурге

Ограничения начнутся 13 октября.

В Петербурге продолжают снимать фильмы. На этот раз съемки художественной картины "Из тени в свет, или Последнее дело майора Бессонова" ограничат некоторые территории в центре города, сообщили в комитете по транспорту.

Так, с 16:00 13 октября запретят останавливаться по набережной Мойки у дома 87 (на сутки), по набережной Крюкова канала и по Театральной площади (до 23:00 14 октября) и по Караванной улице (двое суток). Те же ограничения коснутся набережной Крюкова с 16:00 14 октября до 23:00 15 октября, а также Тульской улицы вдоль Смольного проспекта – с 6:00 до конца дня 17 октября.

По набережной Крюкова канала будет перекрыто движение с 13:00 до 23:00 14 октября. А с 8:00 до 16:00 15 октября – по Караванной улице, с 14:00 до 23:00 – по набережной Крюкова канала и Матвееву мосту.

Подробные ограничения указаны здесь.

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Фото: pexels