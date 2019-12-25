Работы включают в себя частичную замену поребриков и ремонт тротуаров.

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в Петербурге стартовала кампания по ремонту городских дорог. Об этом сообщают пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В ведомстве сообщили, что работы стартовали в Невском районе города на Шлиссельбургском проспекте. На этих участках введены временные ограничения движения до 30 апреля.

Подрядчиком выступает АО "ПО "Возрождение". Согласно контракту, он должен будет провести частичную замену поребриков и ремонт тротуаров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

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