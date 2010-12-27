В Петербурге готовится встречать жильцов одна из высочайших новостроек города

В комплексе насчитывает 32 этажа.

В Петербурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилой комплекс "Петр Великий", самый высокий многоквартирный дом в городе, сообщили в пресс-службе "Росстройинвеста" 30 декабря.

Жилой комплекс комфортного класса возвели в Невском районе Петербурга, дом вытянулся ввысь на 118 метров или 32 этажа. До момента ввода в эксплуатацию здание считалось самым высоким строящимся объектом в городе. Сейчас "Петр Велиий" занимает второе место после ЖК "Александр Невский", построенный в 2012 году и составляющий 126 метров в высоту.

Жилая площадь дома составила почти 19 тысяч квадратных метров, рядом с комплексом расположились река, мосты и зеленая зона, на территории ЖК есть площадки для выгула животных, для отдыха и коммерческие помещения.

В первой половине нового года дольщикам комплекса начнут выдавать ключи.

На Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест.

Фото: rsti.ru