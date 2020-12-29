В Петербурге сдали рекордный объем складов

Результат стал рекордным за десятилетие.

В прошедшем 2020 году в Петербурге ввели в эксплуатацию около 341 тысячи квадратных метров складов. Показатель побил рекорды последних десяти лет, сообщила компания Colliers International.

Кроме того, показатель в 2,6 раза превышает уровень показателя 2019 года. Основную долю ввода (57%) обеспечили объекты по схеме built-to-suit. Ключевыми клиентами стали торговые сети и логистические компании. Однако совокупный объем сделок в 2020 году упал на 30%.

Ранее мы писали, что цены на вторичное жилье в Петербурге выросли на 28%.

Фото: Pixabay