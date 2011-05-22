В сентябре аренда "однушек" в Петербурге подорожала на 16%

Арендаторы подняли ценник до 35,7 тыс. рублей в месяц.

В сентябре 2023 года арендовать "однушку" в Северной столице стало на 16% дороже. Арендаторы подняли ценник до 35,7 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ЦИАН.

В целом по стране аренда однокомнатной квартиры в первом осеннем месяце оценили в 26,1 тыс. рублей. Подорожание в сравнении с августом составило 9%. Больше всего поднялась аренда в Самаре (на 23%). Кроме того, в Волгограде квартиросъёмщики стали платить больше на 18% а в Ростове-на-Дону – на 12%.

Эксперты отмечают, что основной рост арендной платы произошёл в городах-миллионниках. Тенденцию связывают с повышением спроса на бюджетные квартиры. По прогнозам аналитиков, завышенная арендная плата сохранится ближайший месяц-полтора. К концу года на рынок выйдут инвестиционные квартиры, из-за чего цены на рынке недвижимости во всех сферах немного упадут.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в августе введено более 136 тысяч кв.м жилья.

Фото: Pxhere