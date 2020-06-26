За последнюю неделю уровень летальности от коронавируса в Петербурге составил 4,4%

Нулевая смертность на данный момент в Ненецком автономном округе.

За последнюю неделю Санкт-Петербург показал самый высокий уровень летальности от коронавируса в Северо-Западном федеральном округе. Он составил 4,33%. Данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

На втором месте в период с 20 по 26 июня расположилась Калининградская область (1,55%), на третьем — Вологодская область (1,11%). Стоит отметить, что общероссийский уровень летальности составляет 1,41%.

Прирост заболевших COVID-19 за прошедшую неделю составил 11%. Самый большой прирост в СЗФО показала Псковская область - за 7 дней там стало на 23% зарегистрированных случаев коронавируса больше.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пяти регионах СЗФО снизился показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю.

Видео: ИЦК