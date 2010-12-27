С 5 апреля в силу вступят новые ограничения движения

ГАТИ попросили водителей быть внимательнее.

4 апреля в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предупредили автомобилистов о новых ограничениях в движении, которые вступят в силу уже с завтрашнего дня.

Временно с 5 апреля по 11 апреля будет закрыто движение по набережной Лебяжьей канавки от Суворовской площади до набережной реки Мойки. Также проезд ограничат по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Лебяжьей канавки. Перекрыт будет перекресток с Мошковым переулком.

С 6 апреля по 19 октября движение не будет осуществляться на Митрофаньевском шоссе от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы.

С 6 апреля по 8 мая закроют проезд по 1-й линии Васильевского острова и Кадетской линии.

В КРТИ попросили автомобилистов быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что со 2 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах.