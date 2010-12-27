Со 2 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

Ограничения касаются Василеостровского, Калининского, Невского, Петроградского и Приморского районов.

Со 2 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Василеостровский район:

4 апреля - 28 апреля: закрывается направление движения транспорта по Железноводской ул. от Уральской ул. до д.26-28 по Железноводской ул.;

4 апреля - 28 апреля: закрывается движение транспорта по Сазоновской ул. от Железноводской ул. до ул. Одоевского.

Калининский район:

2 апреля - 20 апреля: закрывается движение транспорта по Антоновской ул. в створе Замшиной ул.

Невский район:

2 апреля - 6 апреля: ограничивается движение транспорта по ул. Бабушкина от ул. Ткачей до ул. Ольги Берггольц

Петроградский район:

2 апреля - 15 октября: закрывается движение транспорта по Пеньковой ул. от Петроградской наб. до Мичуринской ул.;

4 апреля - 6 апреля: закрывается движение транспорта по проезду без названия от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи, включая перекресток;

2 апреля - 15 апреля: ограничивается движение транспорта по Ольгиной ул. от Депутатской ул. до конца улицы.

Приморский район: