Со 2 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

Со 2 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.
Василеостровский район:
- 4 апреля - 28 апреля: закрывается направление движения транспорта по Железноводской ул. от Уральской ул. до д.26-28 по Железноводской ул.;
- 4 апреля - 28 апреля: закрывается движение транспорта по Сазоновской ул. от Железноводской ул. до ул. Одоевского.
Калининский район:
- 2 апреля - 20 апреля: закрывается движение транспорта по Антоновской ул. в створе Замшиной ул.
Невский район:
- 2 апреля - 6 апреля: ограничивается движение транспорта по ул. Бабушкина от ул. Ткачей до ул. Ольги Берггольц
Петроградский район:
- 2 апреля - 15 октября: закрывается движение транспорта по Пеньковой ул. от Петроградской наб. до Мичуринской ул.;
- 4 апреля - 6 апреля: закрывается движение транспорта по проезду без названия от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи, включая перекресток;
- 2 апреля - 15 апреля: ограничивается движение транспорта по Ольгиной ул. от Депутатской ул. до конца улицы.
Приморский район:
- 2 апреля - 1 мая: ограничивается движение транспорта у д.22 по Байконурской ул.;
- 3 апреля - 31 декабря: ограничивается движение транспорта по Богатырскому пр. от Гаккелевской ул. до Байконурской ул.;
- 3 апреля - 31 декабря: закрывается движение транспорта по ул. Туполевской в створе Богатырского пр.