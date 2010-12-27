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Со 2 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах
Сегодня, 19:20
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Со 2 апреля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

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Ограничения касаются Василеостровского, Калининского, Невского, Петроградского и Приморского районов.

Со 2 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Василеостровский район:

  • 4 апреля - 28 апреля: закрывается направление движения транспорта по Железноводской ул. от Уральской ул. до д.26-28 по Железноводской ул.;
  • 4 апреля - 28 апреля: закрывается движение транспорта по Сазоновской ул. от Железноводской ул. до ул. Одоевского.

Калининский район:

  • 2 апреля - 20 апреля: закрывается движение транспорта по Антоновской ул. в створе Замшиной ул.

Невский район:

  • 2 апреля - 6 апреля: ограничивается движение транспорта по ул. Бабушкина от ул. Ткачей до ул. Ольги Берггольц

Петроградский район:

  • 2 апреля - 15 октября: закрывается движение транспорта по Пеньковой ул. от Петроградской наб. до Мичуринской ул.;
  • 4 апреля - 6 апреля: закрывается движение транспорта по проезду без названия от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи, включая перекресток;
  • 2 апреля - 15 апреля: ограничивается движение транспорта по Ольгиной ул. от Депутатской ул. до конца улицы.

Приморский район:

  • 2 апреля - 1 мая: ограничивается движение транспорта у д.22 по Байконурской ул.;
  • 3 апреля - 31 декабря: ограничивается движение транспорта по Богатырскому пр. от Гаккелевской ул. до Байконурской ул.;
  • 3 апреля - 31 декабря: закрывается движение транспорта по ул. Туполевской в створе Богатырского пр. 
Теги: гати , ограничения на дорогах , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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