В Петербурге с погоней задержали угнанную в феврале иномарку

Машину похитили еще в феврале, по этому факту возбудили уголовное дело.

Вечером 25 марта дорожная полиция Невского района заметила на Октябрьской набережной автомобиль в розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. На требование остановиться водитель только прибавил скорость и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС пустились в погоню за иномаркой "Мазда", задержать машину получилось уже на Заневском проспекте. На автомобиле обнаружили подложные номерные знаки, сама иномарка была похищена в Калининском районе. Уголовное дело об угоне машины возбудили еще в конце минувшего февраля.

За рулем был 46-летний мужчина, его доставили в отдел полиции. Решается вопрос об избрании угонщику меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Петербурге невнимательные "Жигули" столкнулись с иномаркой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу