С пожилой петербурженки сняли "порчу" за 900 тысяч рублей

Две "колдуньи" сбежали с деньгами, заставив бабушку проделать отвлекающий ритуал.

Вечером в четверг, 9 июля, в полицию позвонила 81-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, женщина стала жертвой мошенниц.

Как выяснилось, около 16.00 к бабушке, находящейся у метро "Проспект Просвещения" подошли две неизвестные и предложили вылечить пенсионерку от порчи. Для этого "колдуньи" попросили женщину показать им все наличные деньги. Наивная пенсионерка призналась, что не взяла с собой наличные, и вместе с мошенницами дошла до дома, где взяла 900 тысяч рублей. Взяв у старушки деньги, женщины сказали пенсионерке дойти до перекрестка и вернуться обратно, пока они подождут. Однако когда бабушка проделала ритуал и вернулась на место, женщин и след простыл.

Обеим преступницам около 40 лет на вид, обе невысокого, до 165 см, роста. Одна была одета в розовые юбку и кофту и черную шляпу, вторая, не славянской внешности и смуглая, была в разноцветном платье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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