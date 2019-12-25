Женщина лишилась 393 тысячи рублей, сообщив данные банковских карт и коды СМС.

В Петербурге 72-летняя женщина, профессор СПбГУ стала жертвой банковских мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, вечером 8 июля к ней позвонила неизвестная и, представившись сотрудником "Сбербанка", заявила о попытке списания средств со счета. Профессор сообщила мошенникам данные банковских карт и коды СМС, после чего у нее списали 393 тысячи рублей.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет мошенников.

Ранее мы писали, что банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших.

Фото: Piter.TV