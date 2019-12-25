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Профессор СПбГУ стала жертвой банковских мошенников
Сегодня, 9:21
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Alena_Zinovieva

Профессор СПбГУ стала жертвой банковских мошенников

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Женщина лишилась 393 тысячи рублей, сообщив данные банковских карт и коды СМС.

В Петербурге 72-летняя женщина, профессор СПбГУ стала жертвой банковских мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, вечером 8 июля к ней позвонила неизвестная и, представившись сотрудником "Сбербанка", заявила о попытке списания средств со счета. Профессор сообщила мошенникам данные банковских карт и коды СМС, после чего у нее списали 393 тысячи рублей.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет мошенников.

Ранее мы писали, что банда мошенников из Петербурга пойдет под суд за восемь махинаций с квартирами умерших.

Фото: Piter.TV

Теги: банковские мошенники, мошенничество, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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