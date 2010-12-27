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В Петербурге с парковки угнали иномарку за 8 миллионов
Сегодня, 11:11
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himif

В Петербурге с парковки угнали иномарку за 8 миллионов

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В машине взломали спутниковую сигнализацию.

Безработный петербуржец, живущий в Московском районе, 30 октября пожаловался в полицию на угон своего автомобиля, сообщило АН "Оперативное прикрытие". Белый "Land Rover" пропал с парковки у торгового центра "Мега Дыбенко" вечером того дня.

Как сказал 39-летний владелец машины, иномарка стоила почти 8 миллионов рублей, быза застрахована и защищена спутниковой сигнализацией. Однако, как удалось установить правоохранителям, преступники смогли отключить сигнализацию. Последний раз сигнал поступил 30 октября в 21.00 на той самой парковке.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Тем временем, в Ленобласти раскрыли кражу фуры с грузом фиников на борту.

Фото: Piter.TV

Теги: дорогая иномарка, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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