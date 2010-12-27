В Ленобласти раскрыли кражу фуры с грузом на 3,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

В Тосненском районе пойман угонщик фуры с 26 тоннами фиников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 31 октября. Заявление в полицию принес гендиректор коммерческой организации. Он рассказал об угоне в ночь на 29 октября. Большегруз был похищен на 77 километре автодороги А-120 по пути из Петербурга в Москву. Общая сумма ущерба составила примерно 3,5 млн рублей. Ответственным за автомобиль в момент кражи был 32-летний дальнобойщик.

Автомобиль удалось найти с помощью системы слежения Эра-Глонасс в деревне Ушаки Тосненского района. Полицейские отправились к дому 115 по Волхонскому шоссе, где было обнаружено транспортное средство. Злоумышленник изобличен в хищении указанного груза.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти угнали фуру с 26 тоннами фиников.

Фото: pixavay.com