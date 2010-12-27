В Ленобласти угнали фуру с 26 тоннами сушеных фиников

Полиция ведет допрос очевидцев и восстанавливает обстоятельства произошедшего.

В Гатчинском районе Ленобласти неизвестные похитили фуру с 26 тоннами сушеных фиников. Об этом сообщила пресс-служба АН "Оперативное прикрытие".

О происшествии стало известно в ночь с 28 на 29 октября. Автомобиль "Freightliner" был угнан злоумышленниками вместе с полуприцепом на 77 км трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", поселок Ушаки. Правоохранительные органы оценили сумму ущерба почти в 4 млн рублей.

Злоумышленники объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV в Гатчинском районе мужчина совершил кражу имущества.

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