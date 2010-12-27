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В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников "Ленты"
Сегодня, 10:44
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников "Ленты"

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Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что в Петербурге с отравлением слегли сотрудники "Ленты". Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СМИ, на недомогание пожаловались 60 сотрудников магазина. Предполагается, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс Восток.

Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы.  Покупателям ничего не угрожает. 

Ранее мы сообщали о том, что артисты Мариинского театра отравились после выступления в Москве.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, отравились сотрудники ленты, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

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Аноним
Сегодня 11:25

У меня дочь поваром там работала.В шоке была,какую продукцию отдают на служебное питание.Фарш зеленый,мясо гнилое,овощи вонючие.В общем директора судить надо.

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Аноним
Сегодня 10:58

Что продаёте надо есть

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