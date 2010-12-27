В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников "Ленты"

Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что в Петербурге с отравлением слегли сотрудники "Ленты". Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным СМИ, на недомогание пожаловались 60 сотрудников магазина. Предполагается, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс Восток.

Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы. Покупателям ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали о том, что артисты Мариинского театра отравились после выступления в Москве.

Фото:pixabay