В Петербурге с отравлением слегли 60 сотрудников "Ленты"

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что в Петербурге с отравлением слегли сотрудники "Ленты". Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным СМИ, на недомогание пожаловались 60 сотрудников магазина. Предполагается, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО "Серволюкс Восток.
Представители магазина заявили, что соответствующую продукцию поставляли исключительно в офисы. Покупателям ничего не угрожает.
Ранее мы сообщали о том, что артисты Мариинского театра отравились после выступления в Москве.
Фото:pixabay
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У меня дочь поваром там работала.В шоке была,какую продукцию отдают на служебное питание.Фарш зеленый,мясо гнилое,овощи вонючие.В общем директора судить надо.
Что продаёте надо есть