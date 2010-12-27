Музыканты пообедали блюдами из ланч-боксов, затем почувствовали недомогание.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что артисты Мариинского театра отравились после выступления в Москве. Об этом сообщает "Фонтанка".

В московской больнице находится три музыканта Мариинского театра. Медики пока никак не комментируют их состояние. Известно, что артисты почувствовали недомогание после того, как пообедали блюдами из анч-боксов.

Артисты Мариинского театра прибыли в столицу, чтобы выступить на фестивале "Зарядье", который проходит с 30 октября по 4 ноября. Вечером 1 ноября петербургские музыканты должны были выступить с оперой "Тангейзер".

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