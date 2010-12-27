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Прокуратура добилась бесплатного зубопротезирования для петербуржца с онкокологией
Сегодня, 9:58
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nastya960

Прокуратура добилась бесплатного зубопротезирования для петербуржца с онкокологией

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Он просил протезирование после курса химиотерапии.

Прокуратура Московского района в ходе проверки установила, что мужчина с онкологическим заболеванием обращался в районную администрацию с просьбой провести ему повторное зубопротезирование в связи с прохождением курса химиотерапии. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Мужчине отказали, так как ранее уже воспользовался правом на бесплатное оказание услуги. Районная прокуратура вынесла постановление в отношении главы администрации.

После этого мужчина получил льготное право на протезирование в стоматологической поликлинике.

В Петербурге прокуратура начала проверку после прорыва трубы в Купчино.

Фото: pixabay 

Теги: онкология, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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