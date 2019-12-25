В Петербурге значительно вырос спрос на вахтовый персонал с начала года

Чаще всего вахтовиков привлекают строительные компании, а также организации, занимающиеся перевозками, услугами для бизнеса, проектированием.

В Петербурге с начала года значительно вырос спрос на вахтовиков, с января по апрель 2020 года появилось в семь раз больше вакансий, чем в тот же период 2015 года. Более того, сам рынок предложений о работе вахтовым методом расширился на 39% в сравнении с прошлым годом.Об этом сообщили аналитики ресурса HeadHunter Северо-Запад.

Самый высокий спрос зафиксировали на строителей, представителей рабочих профессий, транспорта и производственных сфер. Также часто требуются медики, водители-экспедиторы, слесари, сварщики и фрезеровщики, машинисты, электромонтажники и работники сферы добычи сырья. Чаще всего вахтовиков привлекают строительные компании, а также организации, занимающиеся перевозками, услугами для бизнеса, проектированием и тяжелым машиностроением.

Весной текущего года вахтовикам предлагалась зарплата в 75 тысяч рублей, на рабочее место, в большинстве своем, требовались сотрудники с опытом работы от 3 до 6 лет.

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Фото: Piter.TV