Президент России Владимир Путин призвал сохранить рабочие места в автопроме. Заявление он сделал на совещании с представителями отрасли. При этом, по его словам, предприятия должны работать, соблюдая все санитарные требования.
Глава государства подчеркнул, что сейчас важно подставить плечо производителям, а также поддержать спрос на продукцию отечественных автомобильных производителей.
Чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России.
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