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Путин призвал сохранить рабочие места в автопроме
Сегодня, 15:09
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matveyvn

Путин призвал сохранить рабочие места в автопроме

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Президент подчеркнул, что сейчас важно подставить плечо производителям.

Президент России Владимир Путин призвал сохранить рабочие места в автопроме. Заявление он сделал на совещании с представителями отрасли. При этом, по его словам, предприятия должны работать, соблюдая все санитарные требования.

Глава государства подчеркнул, что сейчас важно подставить плечо производителям, а также поддержать спрос на продукцию отечественных автомобильных производителей.

Чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России.

Теги: автопром, машины, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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