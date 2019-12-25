Президент подчеркнул, что сейчас важно подставить плечо производителям.

Президент России Владимир Путин призвал сохранить рабочие места в автопроме. Заявление он сделал на совещании с представителями отрасли. При этом, по его словам, предприятия должны работать, соблюдая все санитарные требования.

Глава государства подчеркнул, что сейчас важно подставить плечо производителям, а также поддержать спрос на продукцию отечественных автомобильных производителей.

Чтобы сохранять занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России.