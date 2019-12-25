Изменения коснутся нескольких категорий иностранцев.

Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Согласно новым требованиям, иностранцы получили возможность подавать заявление о приобретении российского гражданства без обращения об отказе от уже имеющегося гражданства. Такое послабление сделано для приезжих, которые постоянно проживают на территории РФ.

Упрощенный порядок получения российского гражданства коснется лиц, которые живут в России на протяжении трех лет. Ранее у иностранных граждан по закону требовался подтвержден легальный источник дохода, если они являлись гражданами СССР или живут в постсоветском пространстве без гражданства. Теперь это требование отменили.

Порядок получения гражданства РФ также упрощен для категорий иностранцев, которые заключили брачный союз с гражданином РФ. При этом заявитель должен постоянно проживать на территории страны и иметь общих детей с супругом/супругой.

В России предложили выдавать "новогодние визы" иностранцам.