Инициативу рассмотрят в профильных ведомствах.

В России предложили выдавать "новогодние визы" иностранцам. Этот документ позволит туристам по упрощенной системе въезжать в Россию на зимние праздники. С данной инициативой обратились депутаты Госдумы к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. Авторство принадлежит спикеру Виктору Зубареву.

Автор законопроекта считает, что правительство может обеспечить выдачу экспресс-визы на 7 дней. Также рассматривается вариант с международным документом Happy New Year in Russia. Упрощение системы выдачи виз позитивно скажется на турпотоке и интересе путешественников. Для многих новогодние традиции России считаются экзотическими.

Ранее Piter.tv писал о том, что почти две тысячи человек не пустили в Петербург по электронным визам.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

