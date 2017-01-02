Почти две тысячи человек не пустили в Петербург по электронным визам

Смогли же посетить Россию более 55 тысяч туристов.

За три месяца действия в Петербурге электронных виз в наш город приехали более 55 тысяч туристов, а с проблемами столкнулись 1 760 человек. Об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ.

Не смогли попасть в Россию по электронной визе в основном те, кто допустил ошибки в заполнении паспортных данных при оформлении. Также у многих возникали проблемы из-за нарушения сроков пребывания.

В пограничном управлении ФСБ отметили, что количество случаев, когда туристов "разворачивали" на границе, становится все меньше. К примеру, в октябре по электронным визам не смогли приехать 750 человек, а в декабре – 460.

Отмечается, что по количеству гостей, использующих электронные визы, лидируют Эстония, Латвия, Финляндия, Германия и Франция.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%.

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