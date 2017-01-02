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В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%
Сегодня, 13:21
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EvaRaskol

В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%

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В городе на Неве продано 138 981 автомобиль.

В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".

Так, с января по ноябрь было продано 138 981 автомобиль. В ноябре отмечалось падение продаж на 10% по отношению к этому же месяцу в 2018 году. При этом за 2019 год он стал одним из самых плодотворных – 13 670 новых автомобилей. Больше было продано только в марте – 14 557.

В тройке лидеров петербургского рынка уже традиционно оказались KIA, Hyundai и Lada.

Ранее на Piter.TV: все автомобили Lada подорожают с нового года.

Фото: Pixabay 

Теги: автомобили, машины, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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