В Петербурге продажи автомобилей за 2019 год упали на 3%

В городе на Неве продано 138 981 автомобиль.

В 2019 году в Петербурге объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 3% по сравнению с 2018 годом, сообщает пресс-служба агентства "Auto-Dealer-СПб".

Так, с января по ноябрь было продано 138 981 автомобиль. В ноябре отмечалось падение продаж на 10% по отношению к этому же месяцу в 2018 году. При этом за 2019 год он стал одним из самых плодотворных – 13 670 новых автомобилей. Больше было продано только в марте – 14 557.

В тройке лидеров петербургского рынка уже традиционно оказались KIA, Hyundai и Lada.

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