В Петербурге с начала года нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4 млн

За неполный год в Северной столице было проведено 560 проверок.

В среду, 11 ноября, с начала года в Петербурге оштрафовали на 4 млн нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Отмечается, что за 10 месяцев в Северной столице было проведено 560 проверок. По итогам рейдов также составлен 381 акт проверки транспортного обслуживания населения. Известно, что в ходе проверок обследовали почти 7 тысяч транспортных средств.

Более того, специалисты арестовали 44 транспортных средства категории "D".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург рассмотрит возможность найма такси для перевозки пациентов.

Фото:Piter.TV