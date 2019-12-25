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В Петербурге с начала года нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4 млн
Сегодня, 15:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге с начала года нелегальных перевозчиков оштрафовали на 4 млн

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За неполный год в Северной столице было проведено 560 проверок.

В среду, 11 ноября, с начала года в Петербурге оштрафовали на 4 млн нелегальных перевозчиков. Об этом сообщает комитет по транспорту. 

Отмечается, что за 10 месяцев в Северной столице было проведено 560 проверок. По итогам рейдов также составлен 381 акт проверки транспортного обслуживания населения. Известно, что в ходе проверок обследовали почти 7 тысяч транспортных средств.

Более того, специалисты  арестовали 44 транспортных средства категории "D".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург рассмотрит возможность найма такси для перевозки пациентов.

Фото:Piter.TV

Теги: комитет по транспорту, оштрафовали перевозчиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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