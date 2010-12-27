В Петербурге на борьбу с гололедом вышли 6500 дворников

Также специалисты проверили санитарное состояние внутриквартальных территорий в Центральном, Невском, Выборгском и Московском районах.

В среду, 11 декабря, стало известно, что в Петербурге с гололедом борются около 6500 тысяч дворников. Об этом сообщает пресс-служба жилищного комитета.

также в Северной столице работает "Горячую линию" по вопросу уборки территорий от снега и наледи. Её организовал жилищный комитет.

Кроме того, соответствующие службы проверили уборку внутриквартальных территорий в Центральном, Невском, Выборгском и Московском районах. Отмечается, что работники служб работают исправно.

Ранее мы сообщали о том, что первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 5 января 2020 года.

Фото:Piter.TV