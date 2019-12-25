В Петербурге с автодолжников взыскали более 1,8 млрд рублей

В Петербурге судебные приставы взыскали 1,8 млрд рублей с помощью системы "Контроль передвижения автотранспорта". Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ходе заседания совета при полномочном представителе президента в СЗФО.
Эта система следит за передвижением машин в городе. С помощью "Контроля передвижения автотранспорта" с водителей-должников взыскали больше 1,8 млрд рублей за 9 месяцев.
Судебным приставам удалось определить 1200 машин.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец задолжал по алиментам полмиллиона рублей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все