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В Петербурге с автодолжников взыскали более 1,8 млрд рублей
Сегодня, 8:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге с автодолжников взыскали более 1,8 млрд рублей

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Судебные приставы взыскали долги с помощью системы "Контроль передвижения автотранспорта".

В Петербурге судебные приставы взыскали 1,8 млрд рублей с помощью системы "Контроль передвижения автотранспорта". Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ходе заседания совета при полномочном представителе президента в СЗФО.

Эта система следит за передвижением машин в городе. С помощью "Контроля передвижения автотранспорта" с водителей-должников взыскали больше 1,8 млрд рублей за 9 месяцев. 

Судебным приставам удалось определить 1200 машин.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец задолжал по алиментам полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: автодолжники, контроль передвижения автотранспорта, приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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