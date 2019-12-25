В Петербурге с 1 июня мобильные офисы МФЦ возобновили свою работу

С 1 июня в Петербурге на территории комплекса начал прием единый центр документов. Об этом сообщается на портале.
Оказывать услуги МФЦ будет только по предварительной записи. Кроме того, часть организаций продолжит работать в ограниченном режиме. Во время визита посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Со 2 июня в МФЦ Петербурга доступны для оформления новые денежные выплаты для семей с детьми, которые анонсировал Владимир Путин.
В пресс-службе напомнили, что также продолжает работать онлайн-обслуживание.
В первый день возобновления работы МФЦ в Петербурге выдали почти 5 тысяч документов.
Фото: vk.com/ecd_7771000
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все