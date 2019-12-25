В Петербурге с 1 июня мобильные офисы МФЦ возобновили свою работу

Услуги также можно получить онлайн.

С 1 июня в Петербурге на территории комплекса начал прием единый центр документов. Об этом сообщается на портале.

Оказывать услуги МФЦ будет только по предварительной записи. Кроме того, часть организаций продолжит работать в ограниченном режиме. Во время визита посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Со 2 июня в МФЦ Петербурга доступны для оформления новые денежные выплаты для семей с детьми, которые анонсировал Владимир Путин.

В пресс-службе напомнили, что также продолжает работать онлайн-обслуживание.

В первый день возобновления работы МФЦ в Петербурге выдали почти 5 тысяч документов.

Фото: vk.com/ecd_7771000