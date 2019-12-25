  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с 1 июня мобильные офисы МФЦ возобновили свою работу
Сегодня, 14:20
50
nadezhda_sib

В Петербурге с 1 июня мобильные офисы МФЦ возобновили свою работу

0 0

Услуги также можно получить онлайн.

С 1 июня в Петербурге на территории комплекса начал прием единый центр документов. Об этом сообщается на портале.

Оказывать услуги МФЦ будет только по предварительной записи. Кроме того, часть организаций продолжит работать в ограниченном режиме. Во время визита посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. 

Со 2 июня в МФЦ Петербурга доступны для оформления новые денежные выплаты для семей с детьми, которые анонсировал Владимир Путин. 

В пресс-службе напомнили, что также продолжает работать онлайн-обслуживание.

В первый день возобновления работы МФЦ в Петербурге выдали почти 5 тысяч документов.

Фото: vk.com/ecd_7771000

Теги: единый центр документов, мфц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии