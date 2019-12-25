В первый день возобновления работы МФЦ в Петербурге выдали почти 5 тысяч документов

В МФЦ принимают только по предварительной записи.

В первый день работы многофункциональных центров почти 4800 человек получили свои документы. Об этом накануне сообщила пресс-служба СПб ГКУ "МФЦ".

В понедельник, 25 мая, производилась только выдача результатов оформления госуслуг. Около половины из них касалось госрегистрации недвижимости.

На следующий день, 26 мая, начался прием документов по предварительной записи. За один день в МФЦ поступило более 14 тыс. обращений.

На данный момент посетить многофункциональный центр можно только по предварительной записи с увеличенным интервалом обслуживания граждан. Сопровождающие лица, в том числе дети, в Центр не допускаются. Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчаток), а также сохранение социальной дистанции ― обязательно.

Накануне стало известно о послаблении ограничительных мер, которые вступят в силу с 1 июня.

Фото: Елена Савельева / VK