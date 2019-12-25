В Петербурге с 1 июня дежурные группы откроются в 363 детских садах

В среду, 3 июня, стало известно о том, что в Северной столице дежурные группы откроются в 363 детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
В ведомстве отметили, что в каждой такой группе будет не больше 12 детей. Изменения связаны с частичным снятием ограничений из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время, заявления от родителей принимают по электронной почте.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге к 1 сентября откроют семь новых школ.
Фото:pixabay
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