В Петербурге к 1 сентября откроют семь новых школ

В городе появится более 5 тысяч мест для учащихся.

В Петербурге к 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию семь общеобразовательных школ в четырех районах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

К осени должны открыться школы на 825 мест на Дальневосточном проспекте и на Нерчинской улице. На данный момент они готовы на 85%.

Также ведется реконструкция здания школы №414 на Российском бульваре. Она завершена на 75%. Новую жизнь обретут образовательное учреждение №406 на Леонтьевской улице и Церковной улице.

Ранее губернатор Петербурга поручил закончить все плановые работы по строительству школ до начала учебного года.

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