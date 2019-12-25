  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор Петербурга: школы должны быть готовы к 1 сентября
Сегодня, 16:01
123
nadezhda_sib

Губернатор Петербурга: школы должны быть готовы к 1 сентября

0 0

Губернатор Петербурга дал поручение подготовить все школы к 1 сентября. Несмотря на длительные ограничения, они должны быть готовы к началу учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Необходимо выполнить плановые ремонтные работы, произвести закупки и полностью оснастить новые образовательные учреждения,

сказал Александр Беглов. 

Со следующей недели градоначальник начнет инспекционные объезды школ и других социальных объектов, которые должны быть введены. 

Также Беглов отметил, что дистанционный режим работы не должен был отрицательно сказать на зарплате учителей, так как работы у педагогов, скорее всего, даже прибавилось. 

Петербургские школьники должны получить аттестат до 11 июня. 

Фото: pixabay.com
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии