Губернатор Петербурга: школы должны быть готовы к 1 сентября

Губернатор Петербурга дал поручение подготовить все школы к 1 сентября. Несмотря на длительные ограничения, они должны быть готовы к началу учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Необходимо выполнить плановые ремонтные работы, произвести закупки и полностью оснастить новые образовательные учреждения, сказал Александр Беглов.

Со следующей недели градоначальник начнет инспекционные объезды школ и других социальных объектов, которые должны быть введены.

Также Беглов отметил, что дистанционный режим работы не должен был отрицательно сказать на зарплате учителей, так как работы у педагогов, скорее всего, даже прибавилось.

Петербургские школьники должны получить аттестат до 11 июня.

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