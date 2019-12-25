Петербургские выпускники получат аттестат до 11 июня

Оценки поставят на основе результатов промежуточной аттестации.

Петербургским школам рекомендовали выдать аттестаты до 10-11 июня 2020-го года. Оценки будут выставлены на основе промежуточной аттестации. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию города.

Исключение составляют те, кто не написал по уважительной причине итоговое сочинение, обязательное для одиннадцатиклассников. Ребята должна были писать сочинение 25 мая, на данный момент новая дата согласовывается.

Тем детям, которые обучались в больницах, в том числе в 4 четверти, школа должна также выставить оценки за год, причем в пользу учащегося. Это касается учеников всех классов.

В этом году для получения аттестата не будут учитываться результаты ОГЭ и ЕГЭ. При этом ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вуз. Для того, чтобы отказаться от какого-либо выбранного экзамена, нужно написать заявление в свободной форме и направить его по электронной почте в отдел образования района.

Ранее Владимир Путин сказал о том, что ЕГЭ в России начнется с 29 июня.

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