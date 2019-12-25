Расписание ЕГЭ 2020 официально опубликовали в Министерстве образования

Стало известно, как пройдет ЕГЭ в этом году. Единый государственный экзамен стартует 29 июня и будет длиться до 20 июля. Рособрнадзор объявил расписание:
29 июня: география, литература, информатика
2 и 3 июля: русский язык
6 июля: математика
9 июля: история, физика
13 июля: химия, обществознание
16 июля: биология, иностранные языки (письменная часть)
18 и 20 июля: иностранные языки (устная часть)
ЕГЭ решили провести с учетом того, что сейчас в России наблюдается устойчивое снижение распространения новой коронавирусной инфекции.
Президент напомнил, что школьный аттестат можно получить без экзаменов, лишь по итоговым оценкам. ЕГЭ сдадут те школьники, которые планируют продолжит обучение в вузах.
Ранее мы писали, что в этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ в особых условиях. Учащихся обеспечат масками, перчатками и рассадят в 1,5 м друг от друга.
Фото: pixabay
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