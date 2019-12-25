Расписание ЕГЭ 2020 официально опубликовали в Министерстве образования

До этого ЕГЭ планировали провести 8 июня, но позже срок перенесли.

Стало известно, как пройдет ЕГЭ в этом году. Единый государственный экзамен стартует 29 июня и будет длиться до 20 июля. Рособрнадзор объявил расписание:

29 июня: география, литература, информатика

2 и 3 июля: русский язык

6 июля: математика

9 июля: история, физика

13 июля: химия, обществознание

16 июля: биология, иностранные языки (письменная часть)

18 и 20 июля: иностранные языки (устная часть)

ЕГЭ решили провести с учетом того, что сейчас в России наблюдается устойчивое снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

Президент напомнил, что школьный аттестат можно получить без экзаменов, лишь по итоговым оценкам. ЕГЭ сдадут те школьники, которые планируют продолжит обучение в вузах.

Ранее мы писали, что в этом году выпускники будут сдавать ЕГЭ в особых условиях. Учащихся обеспечат масками, перчатками и рассадят в 1,5 м друг от друга.

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